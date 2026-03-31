Eurovision ilk kez Asya'ya geliyor

Güney Kore, Tayland ve Filipinler'in de aralarında bulunduğu bölgeden 10 ülkenin yayıncı kuruluşları yarışmaya katılacaklarını doğruladı.

Yarışmanın internet sitesine göre, katılımcı ülkelerin sayısının artması bekleniyor.

Ülkeler önce kendi ulusal elemelerini düzenleyecek, ardından da büyük final Bangkok'ta yapılacak ve 14 Kasım'da canlı yayınlanacak.

İlk 1956'da düzenlenen Eurovision, dünyanın en uzun soluklu uluslararası müzik yarışması haline geldi.

HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) düzenlediği Eurovision Şarkı Yarışması'nın direktörü Martin Green, "Eurovision Şarkı Yarışması'nın 70'inci yılını kutlarken, kültür, yaratıcılık ve yetenek açısından zengin bir bölge olan Asya ile bu yeni bölümü başlatmak özellikle anlamlı" dedi.

Artan nüfus, yükselen gelirler ve artan dijital bağlantı, Asya müzik endüstrisine yıllar içinde önemli bir ivme kazandırdı.

Küresel müzik şirketleri kıtaya yatırım yaparken, Asyalı sanatçılar ile Batılı isimler arasındaki iş birliklerinin sayısı da giderek arttı.

Bölgenin en öne çıkan popüler kültür ihracatı ise şüphesiz Güney Kore'nin pop müziğine kazandırdı K-pop. On yıllardır Asya pazarlarına hâkim olan bu müzik türü, artık dünya çapında büyük bir etki yaratıyor.

Tayland'da ise K-Wave'e (kültür sanat dünyasında Kore menşeili üretimlere verilen genel ad) yerel bir karşılık olarak T-Wind akımı öne çıkıyor.

Elbette Bollywood da var; ancak Hindistan, Eurovision Asya'ya katılımını henüz doğrulamış değil.

Şu an itibarıyla yarışmaya katılacak 10 ülke ise şöyle:

Bangladeş

Butan

Kamboçya

Laos

Malezya

Nepal

Filipinler

Güney Kore

Tayland

Vietnam

"Asiavision" adı kullanılmayan Eurovision'un Asya edisyonunun fikri sosyal medyada şimdiden heyecan yarattı.

Kullanıcılar, kendi ülkelerinin yarışmayı kazanması için destek mesajları paylaşıyor.

X platformunda yapılan bir paylaşımda "Filipinler her yıl kazanacak" denilirken, başka bir kullanıcı ise Çin ve Japonya gibi büyük Asya pazarlarının neden henüz yarışmaya dahil olmadığını sorguladı.

Eurovision'da kural gereği şarkıların özgün olması ve ana vokallerin canlı söylenmesi gerekiyor. Performanslar daha sonra jür ve izleyiciler tarafından oylanıyor.

Aynı kuralların Asya versiyonu için de geçerli olup olmayacağı henüz net değil. Ancak yarışmanın internet sitesinde "her oyun sayılacağı" belirtiliyor ve etkinliğin "özgün pop müziğin ön planda olacağı bir organizasyon" olacağı vurgulanıyor.

Yarışma, İsveçli pop grubu Abba ve 1988'de İsviçre'yi temsil eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion gibi dünyanın en ünlü isimlerinden bazılarının kariyerine büyük katkı sağladı.

Geçen yılki yarışmayı yaklaşık 163 milyon kişi izledi ve yarışmada enerjik hitlerden, duygusal şarkılara kadar geniş bir yelpazede eserler yer aldı.

Ancak yarışma aynı zamanda uluslararası siyasi gerilimlerin de yaşandığı bir platform haline geldi.

Bu yıl Mayıs ayında Viyana'da yapılması planlanan yarışma, İsrail'in katılımı nedeniyle bazı ülkeler tarafından boykot ediliyor.

Rusya ise Ukrayna'yı işgalinin ardından 2022'den bu yana yarışmadan men edilmiş durumda. Bunun üzerine Moskova, Intervision adı verilen kendi uluslararası şarkı yarışmasını yeniden başlattı.

Türkiye yarışmaya son kez 2012 yılında Can Bonobo ile katılmıştı.

2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada ise Sertab Erener ile birinciliği elde etmişti.

2000'li yıllardan bu yana yarışmanın Asya versiyonunu oluşturmak için birçok girişimde bulunulmuştu, ancak bu çabaların hiçbiri başarıya ulaşmamıştı.

EBU tarafından yayımlanan açıklamada, Tayland Turizm Odası'ndan üst düzey yetkili Chuwit Sirivajjakul, Eurovision Asya'nın ev sahibi şehrinin "elbette" Bangkok olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Sirivajjakul, "Çünkü bu şehir her zaman kültürlerin buluştuğu, müziğin havayı doldurduğu ve kutlamanın günlük hayatın bir parçası olduğu bir yer oldu" dedi.

Yarışmanın Asya versiyonu, Avrupa Yayın Birliği'nin yanı sıra Los Angeles merkezli eğlence şirketi Voxovation ve Tayland merkezli S2O Productions tarafından organize ediliyor.

Bu, Eurovision'un ana yarışmasının ötesine açılmayı ilk kez denemesi değil.

2022 yılında, ABD'nin 50 eyaletinin tamamından temsilcilerin yer aldığı American Song Contest düzenlenmişti. Ancak Snoop Dogg ve Kelly Clarkson'ın sunduğu bu ABD versiyonu düşük izlenme oranları nedeniyle başarısız oldu ve ikinci bir kez daha yapılmadı.