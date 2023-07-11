Eurovision’dan Özkan Uğur için taziye paylaşımı

Eurovision Şarkı Yarışması Instagram hesabından, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur paylaşımı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:38
Eurovision’dan Özkan Uğur için taziye paylaşımı
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Kanseri üç kez yenen ve tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. MFÖ grubu üyesi Uğur için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören de düzenlendi.

1985 ve 1988 yıllarında MFÖ grubuyla birlikte Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden Özkan Uğur için, şarkı yarışmasının resmi hesabından bir paylaşım yapıldı. 

Paylaşımda “Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatını nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi. 



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