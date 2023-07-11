Özkan Uğur’u uğurlayan sanatçı dostları, Cumhuriyet TV’ye anlattı: ‘Çatlak seslerin çıkmadığı ender ölümlerden biri...’

Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:45

Güncelleme: 11.07.2023 - 17:58

Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden usta sanatçı Özkan Uğur 3 gün önce, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Uğur, bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Uğur, daha sonra Taksim Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uğur’u son yolcuğunda yalnız bırakmayan usta sanatçının meslektaşları ve sevdikleri Cumhuriyet TV’ye konuştu. Uğur’un sanatçı dostları anılarını gözyaşlarına hâkim olamayarak anlattı.

“BİR ÇOCUKLUK KAHRAMANI BENİM İÇİN”

Uğur’un kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyere çok üzgün olduğunu belirten Oyuncu Hare Sürel, “Bir çocukluk kahramanı benim için. MFÖ müziğiyle büyüdüm, Bütün Türkiye’nin başı sağolsun. Hep aramızda olacak. Babamı kaybetmiştim, daha sonra kendisi 2 farklı projede babamı oynamıştı. Normalde de bu çok sık olmaz, aynı kişiyse bir sonraki projede değişebilir. Sonra onun şakasını yapmıştık, ‘Demek ki bundan sonra senin baban benim’ gibi. Öyle bir babalık yapmıştı da” dedi.

“HASTAYKEN O BİZE MORAL VERİRDİ”

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, MESAM yaptığı açıklamada, “Herkes gibi çok üzgünüz, biz 2 kat daha fazla üzgünüz çünkü MESAM’ın ilk üyelerinden birisi Özkan Uğur ve onun 40 senelik yol arkadaşı Fuat Güner ile aynı yönetimdeyiz. Hatalığı boyunca Fuat abi hemen her hafta telefon açardı. Biz güya moral verecektik Özkan abiye, o bize moral verirdi, ‘Ben iyiyim oğlum siz nasılsınız?’ diye takılırdı bize. İyi bir müzisyen olmasının yanı sıra iyi bir insandı. Genellikle Türkiye’de siyasal ve toplumsal olaylar olduğunda ‘Sanatçılar, aydınlar nerede devreye girsinler’ diye çağrılar olurdu, bugün de ona ihtiyacımız var. O bugün onu ölümüyle gerçekleştirdi. Türkiye buradaydı, herkes buradaydı” ifadelerini kullandı.

“ENDER ÖLÜMLERDEN BİRİ BU”

Şarkıcı Metin Özülkü de “Özkan abi benim hayatımda çok farklı yer olan bir insan çünkü ben 7-8 yaşlarındaydım onu tanıdığımda, abimin sınıf arkadaşıydı, bizim eve çok gelmiş gitmişliğimiz vardı. Daha sonra da müzik yolculuğumuz boyunca yollarımız çok kesişti. Yaptığım albümlerde hep gelip ‘Bu albüme ben ne katabilirim Metin, ben ne yapabilirim’ diye tüm mütevaziliği ve içtenliği ile vokal ve farklı ürettiği şeylerde hayatımıza çok dokundu. En çok beni gururlandıran şey de arkasından herkesin güzel konuştuğu, çatlak seslerin çıkmadığı ender ölümlerden biri bu” diyerek Özkan Uğur ile gurur duyduğunu belirtti.

“ÇOK SEVİLEN BİR SANATÇIYDI”

Şarkıcı Ayşegül Aldinç ise “Çok sevilen bir sanatçıydı. Bu kalabalıktan, yazılanlardan, söylenenlerden görüyorsunuz. Birkaç gündür kendimi çok kötü hissediyorum. Tabii ailesi ne durumdadır, daha henüz görmedim” açıklamasında bulundu.