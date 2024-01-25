Ev bitkileriniz yaşlılıktan ölebilir mi?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 12:33

Güncelleme: 25.01.2024 - 12:37

Ev bitkisi acil durumları söz konusu olduğunda, çoğu zaman suçlu bitki sahibidir. Aşırı sulama, su altında kalma ve yetersiz güneş ışığı sağlanması, bitkinizin aşınma açısından daha kötü görünmesine neden olabilecek yaygın faktörlerdir. Ancak iç mekan yeşilliklerinizi yıllarca canlı tuttuktan sonra sağlığınızda ani bir düşüş fark ederseniz kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: Bitkiler yaşlılıktan ölebilir mi?

Mental Floss'un haberine göre, canlıların bir son kullanma tarihi vardır ve bitkiler de bir istisna değildir. Onlara tam bir ilgi gösterilse ve mükemmel bir ortamda yetiştirilseler bile, eninde sonunda doğal nedenlerden dolayı solup ölecekler. Ancak bitkilerin bu noktaya ulaşması hayvanlardan çok daha uzun sürüyor.

Evcil hayvanınızın Japon balığının aksine, belirli bir yaşa ulaştığında büyümesi durmaz . Ev bitkileri bunun yerine "belirsiz büyüme" sürecinden geçer, bu da ideal koşullar altında büyümeye ve olgunlaşmaya devam edecekleri anlamına gelir.

Türe bağlı olarak bu durum onlarca yıl, hatta bazı durumlarda yüzyıllar sürebilir. Dünyadaki en eski saksı bitkisi, 1775 yılında dikilen dikenli sikaddır . Vahşi doğada bulunan bitkiler, Kaliforniya'daki 4850 yıllık bristlecone çamı Methuselah gibi daha da uzun yaşayabilir. Yıllıklar bu eğilimin bir istisnasıdır; sadece bir yıl sonra sona eren katı bir ömürleri var .

En sevgiyle bakılan bitkiler bile zamanla bozulmaya başlar. Yıllarca yaşadıktan sonra hücreleri yenilenemez, bu da su tutma yeteneğinin azalmasına, yaprakların solmasına ve sonunda ölüme yol açar. Ancak çok az bitki bu aşamaya ulaşacak kadar uzun yaşar. Büyük çoğunluk uygunsuz bakım, zararlı böcekler ve hastalıklar gibi nedenlerden ölmektedir.

Ev bitkinizin kötü hava koşullarına maruz kaldığını fark ederseniz ve on yıldan az bir süredir ona sahipseniz, bunun sorumlusu muhtemelen yaşlılık değildir. Bitkilerin büyümesi hiçbir zaman durmadığından, yaşamları boyunca daha büyük kaplarda saklanmaları gerekir . Birkaç yıldır aynı saksıda bir bitki bulunduruyorsanız, bu dikkate almanız gereken ilk adım olmalıdır.