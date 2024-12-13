Ev hapsinde sol kolunu kaybetti... Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:34

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:34

MS hastalığıyla uzun süredir mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, ev hapsi sırasında sağlık durumu ve ruh haliyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Özlem Esra Ada’nın programına konuk olan Ortaç, yaşadığı zorlukları dile getirdi.







Ev hapsi cezası sırasında sol kolunu kaybettiğini söyleyen Ortaç, şunları ifade etti:



"Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Daha önce MS hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim. Yürümekte zorlanıyordum ama yine de konserlerime devam ediyordum. Ancak kumar bağımlılığı nedeniyle ceza aldım ve ev hapsinde kaldım. Evde kelepçeyle yürürken bu durumu kafama çok taktığım için sol kolumu da kaybettim."

Serdar Ortaç, konuşmaya devam etmeyeceğini belirterek, "Bu son röportajım. Bir daha asla konuşmayacağım. Değmez, konuşmaya değmez" dedi.

"ARTIK ÖLMEK İSTİYORUM"

Ruh haline ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan sanatçı, "Ölmek istiyorum. Yarın ölmek istiyorum. Hani 300 bin kişi 'Serdar' diye bağırıyordu? Hani müziğimi seviyorlardı? Bana lütfen 'Koskoca Serdar Ortaç'sın' demeyin. Bu hayatta kimse koskoca değil. Boşuna mı yazdım 'Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, padişah değil' diye" ifadelerini kullandı.







"KENDİMİ BİLE SEVMİYORUM"

Ortaç, artık hiçbir şeyden zevk almadığını ve kendisini bile sevmediğini şu sözlerle dile getirdi:



"Birçok şeyi severdim. Memleketim, vatanım... Ancak artık kendimi bile sevmiyorum. Eskiden politik bir görüşüm vardı. Şimdi bir görüşüm bile yok."

Sanatçının bu açıklamaları, sevenlerini derinden üzdü ve sağlık durumu ile ruh hali hakkında endişe yarattı.