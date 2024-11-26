Serdar Ortaç'ın ev hapsi kaldırıldı

Yaşa dışı bahse teşvikten yargılanacak olan Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

Serdar Ortaç'ın ev hapsi kaldırıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 21:47

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla dava açılan Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kaldırıldı.

Sabah'ın haberine göre Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık'ta İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.


Etiketler: #Serdar Ortaç #ev hapsi

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