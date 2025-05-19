Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili çalışma yürüttüklerini, haziran, temmuz aylarında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kuruluna getireceklerini söyledi. Peki, Ev kadınları nasıl emekli olacak? Ev kadınları erken emeklilik şartları neler?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?

Hükümetin Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları sürmeye devam ediyor. Yasa teklifinin tamamlanıp Meclis'e sunulmasının ardından tarih belli olacak.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre, ev hanımları isteğe bağlı sigorta sistemi ile emekli olabilecek. Hiçbir sigorta kaydı olmayan kadınlar dahi Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak sisteme dahil olabilecek. Bu kapsamda prim ödemeleri Bağ-Kur statüsünde yapılacak ve belirli bir süre boyunca prim ödeyen kadınlar emeklilik hakkı kazanacak.

EV HANIMLARI İÇİN PRİM ŞARTI NE OLACAK?

Ev hanımlarının emekliliğe hak kazanabilmesi için toplamda 15 yıl prim ödemesi, yani 5.400 gün prim biriktirmesi gerekiyor. Bu süre zarfında primlerin düzenli ödenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca emeklilik yaşı da SGK mevzuatına göre belirlenecek. Kadınlar için bu yaş sınırının 58 ile 60 yaş arasında olması bekleniyor.