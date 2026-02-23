Ev tozu, küf ve daha fazlası: Evdeki alerjenler nelerdir ve nasıl temizlenir?

Alerji şikayetleri sadece bahar aylarında ortaya çıkmaz. Özellikle kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirdiğimiz dönemlerde ev içi alerjenler daha büyük bir sorun haline gelebilir. Toz akarları, evcil hayvan tüyleri, küf sporları ve kimyasal kalıntılar; solunum yolu problemlerinden cilt reaksiyonlarına kadar pek çok soruna yol açabilir. Peki, evdeki alerjenler nelerdir ve nasıl temizlenir? İşte, ayrıntılı rehber...

EVDEKİ ALERJENLER NELERDİR?

Ev ortamında en sık karşılaşılan alerjenler şunlardır:

1. Toz akarları

Yatak, yastık, halı ve koltuk gibi tekstil yüzeylerde yaşayan mikroskobik canlılardır. Özellikle nemli ortamlarda çoğalırlar.

Belirtileri:

Sabahları artan hapşırık

Burun tıkanıklığı

Göz sulanması

2. Evcil hayvan tüyü ve deri döküntüleri

Kedi ve köpeklerin tüyleri değil, deri döküntüleri ve salyaları alerjiye neden olabilir.

Belirtileri:

Nefes darlığı

Öksürük

Göz kaşıntısı

3. Küf ve mantar sporları

Banyo, mutfak ve nemli alanlarda oluşur. Küf sporları solunum yolu hassasiyetini artırabilir.

Belirtileri:

Sürekli burun akıntısı

Astım atakları

Boğaz tahrişi

4. Polenler

Dışarıdan açık pencere ve kıyafetler yoluyla eve taşınabilir.

5. Kimyasal temizlik ürünleri

Yoğun kokulu deterjanlar ve spreyler hassas kişilerde solunum yolu tahrişine neden olabilir.

EVDEKİ ALERJENLER NASIL TEMİZLENİR?

Alerjenlerle mücadelede düzenli ve bilinçli temizlik büyük önem taşır.

1. Yatak ve tekstil ürünlerini düzenli yıkayın

Yatak çarşaflarını haftada en az 1 kez 60°C’de yıkayın.

Anti-alerjik yastık ve yatak kılıfı kullanın.

2. HEPA filtreli süpürge kullanın

HEPA filtreli elektrik süpürgeleri, toz ve akarların havaya tekrar karışmasını önler.

3. Nem kontrolü sağlayın

Ev içi nem oranı %40–50 arasında tutulmalıdır. Nemli ortam küf oluşumunu artırır.

4. Halı ve perdeleri sınırlayın

Kalın halı ve ağır perdeler toz birikimine neden olabilir. Daha sade ve yıkanabilir ürünler tercih edin.

5. Evcil hayvan hijyenine dikkat edin

Düzenli tüy bakımı yapın.

Evcil hayvanları yatak odasına sokmamaya özen gösterin.

6. Doğal temizlik ürünleri tercih edin

Aşırı kimyasal içerikli ürünler yerine daha sade içerikli veya doğal alternatifler kullanın.

7. Hava temizleyici kullanın

HEPA filtreli hava temizleyiciler, havadaki alerjen yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.

EVDE ALERJENLERDEN KORUNMAK İÇİN EK ÖNLEMLER