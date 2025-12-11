Eva Cavalli’nin Bodrum’daki ihmal davasında dünyaca ünlü tanıklar konuştu

İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin eski eşi ve eski Avrupa Güzeli Eva Cavalli’nin, Bodrum’daki bir özel hastaneye açtığı 42 milyon liralık ihmal davasında dünyaca ünlü isimler tanık olarak ifade verdi. Aralarında Andrea Bocelli, Cindy Crawford ve Natasha Poly gibi isimlerin bulunduğu 13 tanık, Cavalli’nin ciddi bir sağlık riski atlattığını ve yaşanan ihmalin fiziksel, psikolojik ve maddi açıdan ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; Eva Cavalli, 2023 yılında bir detoks merkezinde uygulanan işlem sonrası bağırsaklarının yırtıldığını ve Bodrum’daki hastanede saatlerce bekletildiğini öne sürerek dava açmıştı. Cavalli’nin durumunun ağırlaşması üzerine acilen ameliyata alındığı ve aksi halde hayatını kaybedebileceği iddia edilmişti.

Mahkemeye sunulan tanık ifadeleri dikkat çekti. Aralarında tenor Andrea Bocelli ve eşi Veronica Bocelli, süper model Cindy Crawford, Natasha Poly, Caro Daur, iş insanları Remo Ruffini, Goga Ashkenazi ve Danielle Cavalli gibi isimlerin bulunduğu tanıklar; Cavalli’nin yaşadığı acıyı, tedavi sürecini ve iddia edilen ihmale ilişkin gözlemlerini detaylarıyla anlattı.

Tanıklar, “Eva, ameliyat olmasaydı ölecekti” diyerek yaşanan tıbbi müdahale gecikmesinin hayati risk oluşturduğunu vurguladı. Oğlu Daniel Cavalli, annesinin yaşadığı travmayı yıllardır gözlemlediğini belirtirken; Bocelli çifti, Eva Cavalli’nin hâlâ iyileşme sürecinde olduğunu ve bu sürecin oldukça zor geçtiğini ifade etti.

Cindy Crawford, Natasha Poly ve Caro Daur ise Cavalli’nin hem fiziksel hem psikolojik olarak büyük bir sarsıntı yaşadığını, bu durumun maddi ve manevi ciddi kayıplara yol açtığını söyledi.

Davanın, tanık ifadeleriyle birlikte yeni bir aşamaya geçtiği ve mahkemenin değerlendirme sürecinin sürdüğü bildirildi.