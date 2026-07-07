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Evde doğal manikür: Tırnak kırılmalarını önleyen bakım

Evde doğal manikür: Tırnak kırılmalarını önleyen bakım

7.07.2026 21:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Evde doğal manikür: Tırnak kırılmalarını önleyen bakım

Çevresel faktörler ve yanlış törpüleme alışkanlıkları zaman zaman tırnakların kırılmasına ve çatlamasına neden olur. İşte uzmanlara göre tırnak sağlığına iyi gelecek doğal bakım...
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Sık şampuan, deterjan kullanımı veya mevsismel değişimler tırnakların zayıflamasına ve katmanlar halinde kırılmasına yol açar. Tırnak bakımında yapılan en büyük yanlış, tırnakları sert bir törpüyle ileri geri hareketlerle aşındırmaktır. Bu hatalı törpüleme tırnak uçlarında mikro çatlaklar yaratarak soyulmayı hızlandırır.

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Tırnakların güçlü uzamasını desteklemek için törpü işlemi her zaman tek bir yöne doğru yapılmalıdır. İşlem sonrasında tırnak etlerini sert bir şekilde kesmek yerine özel yağlarla yumuşatıp nazikçe geriye itmek gerekir. Tırnak yüzeyini çok sık parlatıcılarla zımparalamak da tırnak tabakasını incelten bir diğer yaygın hatadır.

HAFTADA İKİ KULLANIM YETERLİ

Ev ortamında tırnakları güçlendirmek için zeytinyağı ve limon suyu karışımıyla haftada iki kez bakım uygulanmalıdır. Bir kapta ılık zeytinyağı ile birkaç damla limon suyunu karıştırıp tırnakları bu kürde 10 dakika bekletmek etkilidir. Bu doğal formül, zayıflayan tırnak yatağını derinlemesine besleyerek esneklik kazandırır.

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Bakım rutininin en önemli tamamlayıcısı, gece yatmadan önce sürülen yoğun E vitamini içeren tırnak ve kütikül kremleridir. Düzenli nemlendirme, tırnakların suya ve dış etkenlere karşı direncini artırır. Sabırlı ve doğru bir uygulama ile evde salon kalitesinde güçlü tırnaklara sahip olmak mümkündür.

İlgili Konular: #tırnak sağlığı #el bakımı

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