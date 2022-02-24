'Evde erken yaşta kedi ve köpek beslemek alerji riskini azaltıyor'

24 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Birçok kişi, hayatının bir döneminde bir canlıyı sahiplenmek istese de; bazıları 'alerjik sebeplerle' buna cesaret edemeyebiliyor.

Evcil hayvan beslemek isteyen ailelerin çocukları bir yaşına gelmeden, kedi veya köpek beslemeye başlamaları gerektiğine dikkat çeken Alerji uzmanı ve Alerji, Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, erken yaşta evcil hayvan beslemenin hem çocuğun hayvanlara karşı alerji gelişme olasılığını azalttığını, hem de ilerde astım, alerjik nezle gibi hastalıkların gelişme riskini azalttığını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Akçay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Evcil hayvan beslemekten kaynaklanan alerjiden koruyucu bir etkinin varlığı, immünolojik verilerle de desteklenmektedir. Prensip olarak, iki farklı mekanizmanın evcil hayvan beslemenin koruyucu etkisine katkıda bulunabileceği belirtilmiştir" dedi.

Akçay, sözlerine şöyle devam etti:

"Birincisi, ilgili türden çok miktarda alerjen içeren kedi veya köpek tüyüne maruz kalma, alerjenlere karşı yüksek doz klinik toleransı indükleyebilir ve bunun sonucunda kedi ve köpek alerjisi riskini azaltabilir" dedi. Birçok çalışmada çocukların bir yaşına gelmeden evde evcil hayvan beslenmesi evcil hayvana alerjik hastalıkların gelişme riskini azalttığını göstermiştir."

"İkincisi, evcil hayvanların birlikte yaşaması, çocukta bağışıklık gelişimi üzerinde geniş bir değiştirici etki sağlayan mikroplar veya diğer bağışıklık düzenleyici faktörlerle bir ‘mini çiftlik’ ortamı sağlayabilir ve bu da yalnızca evcil hayvanın kendisine değil, aynı zamanda besinlere ve hava yolu alerjenlerine de toleransa yol açar. Bağırsak florası faydalı mikropların egemen olduğu bir floraya sahip olarak bağırsak geçirgenliğini azaltmakta ve bunun sonucu da besin alerjisi, astım ve diğer alerjik hastalıkların gelişimini de azaltabilmektedir."