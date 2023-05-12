Evde kafelerdeki gibi buzlu kahve yapmanın sırrı! 20 yıllık kahveci paylaştı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 19:32

Güncelleme: 12.05.2023 - 19:32

İngiltere'de 20 yıllık kahvecilik yapan bir kahvecinin paylaşmış olduğu buzlu kahve tarifi son günlerin en popüler tarifi oldu; İşte evde kafelerdeki gibi buzlu kahve yapmanın sırrı!

Evde buzlu kahve yapmak oldukça kolaydır ve yaz aylarında serinlemek için harika bir seçenektir. İşte basit bir buzlu kahve tarifi:





Malzemeler:

- 1 su bardağı buz

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı güçlü kahve

- 1 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)

- Çikolata sosu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Güçlü kahvenizi hazırlayın ve soğuması için bir kenara koyun.

2. Bir blender veya shaker kullanarak sütü, buz ve şeker (varsa) karıştırın.

3. Hazırladığınız karışımı bir bardağa dökün.

4. Soğumuş kahveyi bardağa ekleyin ve karıştırın.

5. İsteğe bağlı olarak, çikolata sosu ekleyebilirsiniz.

6. Buzlu kahvenizi bir kaç buz küpüyle daha süsleyebilirsiniz.

Buzlu kahvenizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Evde yapacağınız bu tarifle harika kahveler yapabilirsiniz; Yemek.com sitesinde alternatif bir tarif daha paylaşıldı; İşte o tarifle ilgili bilgiler:

Sütlü Soğuk Kahve Tarifi

Malzemeler:

1 shot espresso (Eğer bol kahveli seviyorsanız 2 shot da kullanabilirsiniz) ya da 1 tatlı kaşığı granül kahve

1 su bardağı soğuk süt

Dilediğiniz miktarda buz küpü

French press veya süt köpürtücü (Kahve ya da bitki çayı demliği olarak da bilinen manuel pistonlu pot)

Evde yapabileceğiniz en temel, en lezzetli ve en kolay sütlü soğuk kahve tarifimizle başlıyoruz. Eğer buzlu kahveniz sadece sütlü olsun, içinde ekstra bir malzeme olmasın istiyorsanız bu kolay buzlu kahve tarifi tam size göre!





Nasıl Yapılır?

Eğer evinizde espresso makinesi ya da moka potunuz varsa her zaman yaptığınız gibi espressonuzu hazırlayın. (Espresso nasıl hazırlanır derseniz şöyle buyurun) Eğer granül kahve kullanacaksanız granül kahvenizi bir Türk kahvesi fincanı kadar sıcak suyun içinde güzelce çözdürün.

Kahveniz hazır olduktan sonra buzdolabından çıkardığınız soğuk sütü French press ya da bir süt köpürtücü ile güzelce köpürtün. "French press ile nasıl köpürteceğim?" diyenler için hemen açıklayalım. French press'in içine sütü aktarıp pistonunu hızlı hızlı aşağı-yukarı hareket ettirerek sütünüzü dakikalar içinde kolayca köpürtebilirsiniz.

Tüm malzemeler hazır olduğuna göre birleştirme aşamasına geçebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz bardağı çıkarın. İçine önce dilediğiniz miktarda buz küpü koyun. Ardından üzerine hazırladığınız kahveyi aktarın. Son olarak köpürttüğünüz soğuk sütü ilave edip karıştırın. Afiyet olsun!