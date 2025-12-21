Evde Tek Başına’nın yıldızları 35 yıl sonra yeniden buluştu

Bazı filmler, aradan geçen yıllara rağmen etkisini kaybetmez. 1990 yılında vizyona giren ve dünya çapında büyük bir fenomene dönüşen “Evde Tek Başına” (Home Alone) serisi de bu yapımların başında geliyor. Serinin ilk filmi, 35 yıl sonra bile milyonlarca izleyicinin hafızasındaki yerini koruyor.

Kült filmin başrol oyuncuları, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarını heyecanlandırdı. Filmde yaramaz Kevin McCallister karakterine hayat veren Macaulay Culkin, hırsızlar Harry ve Marv’ı canlandıran Joe Pesci ve Daniel Stern ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.





Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda üç ismin Dubai’de bir restoranda bir araya geldiği görüldü. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte “Evde Tek Başına” hayranları nostalji dolu anlar yaşarken, yeni bir devam filmi ihtimali de sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, Kevin’in artık bir baba olduğu ve hikâyenin yeni bir kuşak üzerinden devam edebileceği hayalini paylaştı.

Komedi ve macera türündeki filmde, ailesi tarafından yanlışlıkla evde unutulan Kevin’in, eve girmeye çalışan iki hırsıza karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Film, mizahi dili ve unutulmaz sahneleriyle sinema tarihine adını yazdırdı.

Macaulay Culkin, bu rolüyle Altın Küre Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” dalında aday gösterilmiş ve 11 yaşında bu başarıyı elde eden en genç oyuncu olarak dikkat çekmişti.