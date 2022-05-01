Evin duvarından 63 yıllık McDonald’s siparişi çıktı

01 Mayıs 2022 Pazar, 17:43

Grace ve Rob Jones, 1959’da inşa edilen, 2015’te satın aldıkları Crystal Lake kentindeki evde kısa süre önce restorasyon çalışmalarına başladı.

Rob Jones, 16 Nisan’da banyoda çalışırken tuvalet kağıdı askısının duvardan sökerken evin inşa edildiği 63 yıl öncesinden kaldığı anlaşılan patates kızartmaları ve fast food zincirinin logosu yer alan paket kağıtlarını buldu.

Fotoğraflar: Rob Jones



“Duvarın içinde bir şey olduğunu fark ettim. Önce ceset parçası gibi bir şey olmasından korktum. Büyük ölçüde yapışmıştı bu nedenle çıkarmam zor oldu ve ne olduğunu görünce çok şaşırdım. Eşim de gözlerine inanamadı” diyen Rob Jones’un bulduğu ‘vintage sipariş’te logonun yanı sıra McDonald’s’ın ilk maskotu Speedee’nin de vardı. Burgerler yenmişti ama patates kızartmaları rengi kararmış da olsa duruyordu.

Diken'n aktardığına göre, Rob Jones, inşaat ustalarının çalışırken öğle yemeği yiyip pakedi orada unuttuklarını düşündüklerini, yeni evlerinin duvarına gizlenmiş bir ‘hazine’ bulacaklarını akıllarından geçirmediklerini söyledi.

Grace Jones da buldukları pakedin fast food zincirini çok seven annesinin ilgisini çekeceğini anlattı.

Çift, ‘hazine’yi ‘doğru yer ve amaç’ için satacaklarını söyledi.