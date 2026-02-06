Evine zorla girmeye çalışmıştı: Jennifer Aniston'un ısrarlı takipçisi serbest bırakıldı

Hollywood’un efsane isimlerinden Jennifer Aniston, bir yıldır süren "ısrarlı takip" davasında endişe verici bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, Aniston'ın Bel Air’deki 21 milyon dolarlık malikanesinin kapısına otomobiliyle çarparak içeri girmeye çalışan 49 yaşındaki Jimmy Wayne Carwyle, aylar süren tutukluluğun ardından mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

"BEN SENİN KOCANIM, ÜÇ ÇOCUĞUMUZ OLACAK"

Mahkeme belgelerine yansıyan detaylar, tacizin boyutlarını gözler önüne serdi. Carwyle’ın 2023 yılından bu yana ünlü oyuncuya gönderdiği mesajlarda Aniston’dan "eşim" diye bahsettiği, saç bakım şirketine e-postalar göndererek çocuk isimleri önerdiği belirlendi. Sanrıları artan şahsın, Aniston’ın kapısına dayandığında güvenlik görevlilerine kendisini "İsa" olarak tanıttığı ve "karısıyla" görüşmek istediğini söylediği kayıtlara geçti.





TEŞHİS: EROTOMANİK SANRILAR

Yargılama sürecinde uzmanlar, Carwyle’ı "erotomanik" olarak tanımladı. Psikotik ve aşırı dindar sanrılara sahip olduğu tespit edilen şahsın, yargılanmaya elverişli olmadığına hükmedildi. Serbest bırakılma şartı olarak şahsa;

GPS özellikli ayak bileği kelepçesi takılması,

İlaçlarını düzenli kullanması ve alkol/uyuşturucudan uzak durması,

Silah bulundurmaması ve tedavi programına sadık kalması talimatı verildi.

Erotomanik Sanrı (Erotomani) Nedir? Erotomani, bir bireyin —genellikle kendisinden çok daha yüksek sosyal, ekonomik veya siyasi statüdeki— bir kişinin kendisine "gizlice ve derinden âşık olduğuna" dair geliştirdiği sarsılmaz, yanlış bir inançtır. Bu durum, günlük dildeki "platonik aşk" ile karıştırılmamalıdır; çünkü erotomanide kişi, karşıdaki insanın kendisini sevdiğine dair sanrısal kanıtlar üretir.





"SÜREKLİ KORKU İÇİNDEYİZ"

Aniston'ın hukuk ekibi, serbest bırakılma kararına sert tepki gösterdi. Mahkemeye sunulan dilekçede, güvenlik önlemleri olmasaydı sonucun çok daha ağır olabileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz, Carwyle’ın kendisine olan takıntısının devam ettiğinden ve ilk fırsatta geri döneceğinden korkmaktadır. Akıl sağlığı geçmişiyle birleşen bu takıntı, açık bir risk oluşturmaktadır."



Daha önce aile içi şiddet suçlamalarını kabul eden ve uyuşturucu geçmişi bulunan Carwyle’ın eşi Julia Carwyle da eşinin durumunun kontrolden çıktığını belirterek yardım talebinde bulunmuştu. Jennifer Aniston’ın şimdi, bileğine kelepçe takılan bu kişinin yeniden kapısına dayanıp dayanmayacağı endişesiyle koruma kalkanını artırdığı belirtiliyor.