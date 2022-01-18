Evinize negatif enerji yayan 5 nesne
Dünya hem pozitif hem de negatif enerjilerle dolu. Bu, her zaman birisinin kasıtlı olarak negatif enerji yayması ile ilgili değil, aynı zamanda ortamda bulunan eşyalar ile ilgili de olabilir. Evinizde yapacağınız ufak değişiklikler ile kötü enerjiyi azaltmanız mümkün.
Evinizdeki negatif enerji belirtilerini tespit etmek, muhtemelen öğrenebileceğiniz temel becerilerden biridir. Negatif enerjinin bize ve hayatımıza zararlı yan etkileri olduğu çağlar boyunca bilinmektedir. Hepimizin bir noktada uğraşacağı farklı negatif enerji işaretleri vardır, ancak bu enerjileri erkenden nasıl tespit edip ortadan kaldıracağımızı bilmek bizi birçok beladan ve bazı aşırı durumlarda hayatlarımızdan kurtarabilir.
Bir evin enerjisi de pozitif veya negatif olabilir. Bazı yerlerde kendinizi iyi, bazılarında ise rahatsız hissetmenizin nedeni budur. Evlerimiz aslında bizlerin insan olarak uzantısıdır. Rahatlamak, gevşemek ve ailelerimizle vakit geçirmek için gittiğimiz yerdir. Evinizde yapacağınız bazı değişiklikler ile kötü atmosferi dağıtmanız mümkün olabilir. Sizi çevreleyen negatif, kaotik enerjiyi ortadan kaldırma alışkanlığını edinmek, alanınızı daha hafif, daha parlak ve daha yaratıcı hissettirebilir.
İşte evinize negatif enerji yayan bazı nesneler...
1. DİKENLİ BİTKİLER
Kaktüs gibi dikenli bitkilerin evde anlaşmazlıkları ve çatışmaları davet ettiğine inanılır. Feng Shui'ye göre bu tür bitkiler özellikle oturma odası, yatak odası ve ana girişe yerleştirilmemelidir. Romantik ilişkiler de bu bitkiler yüzünden zarar görür. Ayrıca bu dikenli veya dikenli bitkilerin finansal sorunlar yaratabileceği de söylenmektedir. Ancak, açık havada tutulmaları iyidir.
2. KIRILMIŞ ÇANAK ÇÖMLEK
Bardaklarınızdan veya tabaklarınızdan biri çatlarsa, amacına hizmet edebilecek durumda olduğu için kullanmaya devam etmeyin. Kırık tabaklar üzüntüye davetiye çıkarır ve ortamı kasvetli hale getirir. Feng Shui'ye göre, kırık tabaklarda yemek yemek, yaşamda sıkıntılara ve başarısızlıklara yol açabilir. Yontma kaplarda yemek pişirmek sağlığınızı ve mali durumunuzu da etkileyebilir.
3. TELEVİZYON
Yatak odasında televizyon kötü bir fikirdir. Feng Shui, TV'yi yang enerjisini serbest bırakan bir aynaya eşittir. Ancak yin, bizi sakinleştiren ve daha iyi uyumamıza yardımcı olan rahat bir ortam yaratmak için yatak odalarımızda ihtiyacımız olan şeydir. Ancak, bir TV seti odayı yang ile doldurur ve bizi huzursuz eder. Odanızdan kaldıramıyorsanız, üzerini kapatmayı deneyebilirsiniz.
4. DURMUŞ SAATLER
Durmuş bir saat büyük kötü şans getirebileceği, çoğu kişinin duyduğu yaygın bir şeydir. Feng Shui kuralları, durmuş saatlerin sabitlenmesini emreder. Fikir, durmuş bir saatin temelde hayatta sıkışıp kaldığınız ve ilerlemediğiniz anlamına geldiği inancı etrafında toplanmıştır. Bu, aşk hayatınızda, kariyerinizde veya mali durumunuzda ilerleme eksikliğine neden olabilir.
5. SOLMUŞ BİTKİLER
Solmuş bitkiler evde kötü chi'ye yol açar. Feng shui, tüm iç mekan bitkilerinizin iyi durumda olmasını sağlamanızı önerir. Yeşil bitkilerin pozitiflik ve canlılık yayması beklenirken, ölmekte olan veya solmuş bitkiler tam tersini yapar. İç mekan bitkilerinizin bakımını yapın, gerektiği kadar sulayın ve bir solma görürseniz yeni bir bitki ile değiştirin.
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