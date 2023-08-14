Evliliği 5 ay süren Hadise'den çok konuşulacak itiraf

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay süren ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde içini döktü. Sevenleriyle evlilik üzerine sohbet eden Hadise'nin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:12
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Ünlü şarkıcı Hadise önceki akşam Antalya'da konser verdi. Şarkı arasında sevenleriyle özel hayatıyla ilgili sohbet eden Hadise kısa süren evliliğiyle ilgili bir itirafta bulundu.

"BENİMKİ PEK EVLİLİKTEN SAYILMAZ"

Fenomen Yağmur Çevik tarafından paylaşılan videoda, şarkı aralarında konsere gelen hayranlarıyla sohbet eden şarkıcı, 8 yıldır evli olan bir seyirciyle konuşurken "Yarım yamalak evlilik mi? Onu anca ben derim çünkü benimki pek evlilikten sayılmaz" dedi. 

Sıfır Tolerans şarkısını okurken de "Yüreğim soğudu yakamam" dediği kısımda duran Hadise "Ben yakamam artık. Retro falan diyorlar ama... " ifadelerini kullanarak aşktan umudunu kaybettiğini ima etti.

Söz konusu video sosyal medyada da gündem oldu.


Hadise Mehmet Dinçerler

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