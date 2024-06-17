Einstein yanıldı mı? Işıkla oluşan kara delik keşfedildi!

Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:49

Güncelleme: 17.06.2024 - 12:49

New Scientist dergisinde yayımlanan bir araştırma, Albert Einstein'ın kara deliklerle ilgili bazı teorilerinin yanlış olabileceğini öne sürüyor. Bilim insanları, kara deliklerin yalnızca madde değil, ışık tarafından da oluşturulabileceğini keşfettiler. Bu buluş, kara deliklerin doğasını ve evrenin işleyişini anlamamıza yönelik büyük bir adım olabilir.

IŞIK KARA DELİK OLUŞTURABİLİR

Geleneksel olarak kara deliklerin büyük kütleli yıldızların çökmesiyle oluştuğu düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, yoğun ışık demetlerinin de kara delik oluşturabilecek kadar güçlü bir kütleçekim alanı yaratabileceğini gösteriyor. Bu tür kara delikler, ışıkla oluşan yoğun enerji alanlarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

EINSTEIN'IN GÖRECELİK TEORİSİNDEN SAPMALAR GÖSTERİYOR

Araştırma, ışık demetlerinin yoğunlaşarak kara delik benzeri yapılar oluşturabileceğini teorik olarak ispatladı. Bu yapılar, Einstein'ın genel görelilik teorisinin öngörülerinden sapmalar gösteriyor. Bilim insanları, bu buluşun kara deliklerin oluşumuna dair mevcut anlayışımızı kökten değiştirebileceğini belirtiyorlar.

Işıktan kara deliklerin varlığı, evrenin yapısına dair yeni sorular ortaya çıkarıyor. Bu tür yapılar, evrendeki enerji dağılımı ve kara deliklerin nasıl oluştuğu hakkında yeni bilgiler sunabilir. Bilim insanları, bu keşfin evrenin en gizemli yapılarından biri olan kara deliklerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını umuyor.