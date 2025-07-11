Evrenin zaman kapsülü keşfedildi: Fosil galaksi KiDS J0842+0059 bulundu

Bilim insanları, evrende milyonda bir görülebilecek nadirlikteki bir yapıyı ortaya çıkardı. “Fosil galaksi” olarak tanımlanan ve KiDS J0842+0059 ismi verilen bu gök cismi, 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve yıldız oluşumunu milyarlarca yıl önce tamamlamış bir galaksi olarak tanımlanıyor. Keşfi gerçekleştiren İtalyan araştırma ekibine göre, galaksi yaklaşık 7 milyar yıldır hiçbir başka galaksiyle birleşmemiş ya da etkileşime girmemiş olmasıyla adeta evrenin erken dönemine ait bir zaman kapsülü niteliğinde.

NEDİR BU FOSİL GALAKSİ?

Fosil galaksiler, erken evrende meydana gelen hızlı ve yoğun yıldız oluşumu patlamasının ardından “sessizliğe bürünen” sistemlerdir. Büyük galaksi evrim modelinin ikinci evri olan galaksi birleşmelerini hiç yaşamamış, bu nedenle yapı ve yıldız içeriği günümüze kadar bozulmamış nadir örneklerdir. Evrendeki galaksi nüfusunun yalnızca %0,0001’i kadar nadir bulunurlar.

KiDS J0842+0059, Dünya’dan yaklaşık 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor — bu onu yerel evren dışındaki ilk fosil galaksi olarak eşsiz kılıyor. Light’s 3 milyar yıl sonra Dünya’ya ulaşması sebebiyle, gökbilimciler bu galaksiyi sanki geçmişten izlerken gözlemlemiş oluyor.

FOSİL GALAKSİYİ KİM KEŞFETTİ?

Bu keşfi İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü (INAF) liderliğindeki bir ekip gerçekleştirdi. KiDS (Kilo-Degree Survey) projesiyle ilk belirsiz görüntü 2018’de elde edildi, ardından LBT sayesinde adaptif optik sistemiyle net yapı ve yoğunluk doğrulandı. Hubble’ın NGC 1277’ye benzeyen bir yapı olduğu saptandı.

Fosil galaksinin özellikleri: