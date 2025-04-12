Evrimsel süreç sağlık sorunları getirebilir: Kolay doğum yürüme şeklini değiştirecek

Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:53

Güncelleme: 12.04.2025 - 12:53

İnsan pelvisinin (kalça kemiğinin) şekli, hem yürüyüş kabiliyetimizi hem de doğum sürecini etkileyen karmaşık bir evrimsel dengenin sonucu. İngiltere Biobank verilerine dayanan 31.000 kişiyle yapılan bugüne kadarki en kapsamlı araştırma, doğum kolaylığı ile yürüme hızı ve kalça sağlığı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

EVRİMSEL BİR DENGE: PELVİS ŞEKLİ

Texas Üniversitesi’nden Vagheesh Narasimhan’a göre, insan beyninin giderek büyümesiyle birlikte doğum kanalının daralması arasında çelişkili bir süreç yaşanıyor. Bu fikir, 1960’lardan beri “obstetrik ikilemi” olarak biliniyor. Araştırmaya göre geniş kalçalar, doğumda acil sezaryen ihtimalini azaltırken, pelvik taban bozuklukları ve kalça osteoartriti gibi sorunlara yol açabiliyor. Öte yandan dar pelvis yapısı yürümeyi hızlandırsa da doğumda zorluk, bel ağrısı ve diz osteoartriti riskini artırıyor.

BEBEK İLE PELVİS ARASINDAKİ UYUM

Araştırma, pelvis genişliği ile bebeklerin doğumdaki kafa büyüklüğü arasında doğrudan bir ilişki olduğunu da gösterdi. Narasimhan’a göre, daha geniş başa sahip bebek doğurma eğilimindeki bireylerde doğal seleksiyon sayesinde pelvisin de zamanla genişlediği görülüyor. Ancak bu süreç, sezaryen doğumların yaygınlaşmasıyla günümüzde zayıflamış olabilir.

ARAŞTIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Case Western Reserve Üniversitesi’nden Scott Simpson, çalışmayı “insan evrimi üzerine olağanüstü bir katkı” olarak değerlendiriyor. Zürih Üniversitesi’nden Nicole Webb ise verilerin yalnızca 40 yaş üstü ve Birleşik Krallık’tan kişilerle sınırlı olduğunu, daha genç ve çeşitli bir popülasyonla yapılacak benzer bir araştırmanın daha çarpıcı sonuçlar verebileceğini vurguluyor.