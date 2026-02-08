'Eyes Wide Shut' hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 10 çarpıcı ayrıntı

Stanley Kubrick’in ölümünden kısa süre önce tamamladığı “Eyes Wide Shut”, erotizm ve psikolojik gerilimi iç içe geçirerek izleyiciyi bilinçaltının karanlık bölgelerine davet ediyor. Tom Cruise ve Nicole Kidman’ın başrollerini paylaştığı film, vizyona girdiği günden bu yana yalnızca hikâyesiyle değil, ardında bıraktığı soru işaretleriyle de tartışılmaya devam ediyor.

1. KUBRİCK FİLMİN SON HALİNİ GÖREMEDİ

Stanley Kubrick, “Eyes Wide Shut”ın kurgusunu tamamladıktan yalnızca 4 gün sonra hayatını kaybetti. Filmin son versiyonunun stüdyonun müdahalesiyle değiştirildiği iddiaları, bugün hâlâ tartışma konusu.

2. GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA GİRDİ

Film, en uzun süre çekilen film olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Çekimler yaklaşık 400 gün sürdü. Bu durum, başrol oyuncularının diğer projelerini iptal etmesine neden oldu.

3. NEW YORK, ASLINDA LONDRA’YDI

Film New York’ta geçiyor gibi görünse de sahnelerin büyük bölümü Londra’daki stüdyolarda çekildi. Kubrick, gerçek mekân yerine birebir inşa edilmiş sokakları tercih etti.

4. MASKELİ RİTÜEL SAHNESİ GERÇEK BİR METİNDEN UYARLANDI

Filmdeki gizli tarikat sahnelerinin, 19. yüzyılda yazılmış “Traumnovelle” adlı novelladan ve bazı Avrupa gizli cemiyet ritüellerinden esinlendiği belirtiliyor.

5. MÜZİK BİLİNÇALTINI HEDEFLİYOR

Ritüel sahnesinde kullanılan müzik, Romanyalı besteci György Ligeti’nin eserlerinden uyarlandı. Kubrick, müziğin “izleyicide huzursuzluk yaratması” için özel olarak düşük frekanslar kullandı.

6. NİCOLE KİDMAN GERÇEK HAYATINDAN PARÇALAR EKLEDİ

Kidman’ın canlandırdığı Alice karakterinin itiraf sahnesindeki monologların bir kısmı, oyuncunun kendi doğaçlamalarıyla şekillendi. Bu sahne filmin en çarpıcı anları arasında yer aldı.

7. SANSÜRLENEN SAHNE SAYISI AÇIKLANMADI

ABD’de film, yetişkin sınıflandırması almaması için bazı sahnelerde dijital figürlerle sansürlendi. Kubrick’in buna onay verip vermediği hiçbir zaman netleşmedi.

8. KAPALI GÖZ TEMASI TESADÜF DEĞİL

Film boyunca karakterlerin sık sık gözlerini kapaması ya da göz teması kurmaktan kaçınması, Kubrick’e göre “gerçeği görmek istememeyi” simgeliyor. Filmin adı da bu metafora gönderme yapıyor.

9. TOM CRUİSE’UN KARAKTERİ BİLİNÇLİ OLARAK PASİF

Cruise’un canlandırdığı Bill Harford, film boyunca olayların merkezinde olmasına rağmen çoğu zaman kontrolü elinde tutamayan bir figür. Bu durum, erkek egemen bakışın kırılganlığını vurgulamak için özellikle tasarlandı.

10. FİLM BİR RÜYA OLARAK OKUNABİLİR

Kubrick, filmin gerçek mi yoksa bir rüya mı olduğu sorusuna hiçbir zaman net yanıt vermedi. Yönetmenin yakın çevresine göre “Eyes Wide Shut”, izleyicinin kendi bilinçaltına göre şekillenen kişisel bir rüya anlatısı.