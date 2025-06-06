Eylem Tanrıver kimdir? Eylem Tanrıver kaç yaşında, nereli? Eylem Tanrıver neden felç kaldı?

Oyuncu Eylem Tanrıver, 2019'da rol aldığı Hercai'den sonra bir daha ekranlarda görünmedi. Tanrıver'in oyunculuktan uzaklaştığı düşünülürken gerçek ortaya çıktı. Oyuncunun estetik operasyonunun ardından yüz felci geçirdiği öğrenildi. Peki, Eylem Tanrıver kimdir? Eylem Tanrıver kaç yaşında, nereli?





EYLEM TANRIVER KİMDİR?

Eylüm Tanrıver, 16 Kasım 1973, Mersin'de doğdu. 1997'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda 1997’den bu yana birçok oyunda oynayan Eylem Tanrıver, ayrıca 2002 - 2004 arasında Sahne Direktörlüğü, 2007 - 2008 arasında genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini yürüttü.

EYLEM TANRIVER HANGİ YAPIMLARDA OYNADI?

Eylem Tanrıver, kariyeri boyunca; 23 TV dizisi ve filmde rol alırken, 12 tiyatro oyunu için sahneye çıktı.



