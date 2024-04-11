Eylül ayında hasat ediliyor, dört mevsim tüketiliyor!

Adana’nın Kozan ilçesinde coğrafi işaretli Kuytucak Narı Eylül ayında hasat edilmesinin ardından kurutularak 4 mevsim tüketiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:55
Eylül ayında hasat ediliyor, dört mevsim tüketiliyor!
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Eylül ayında hasat edilen Kuytucak Narı, hasat edilmesinin ardında 5 ay geçmesine rağmen hala aynı tazelikte tüketiliyor. Nar teker teker saplarından düğümlenip top haline getirilerek askı usulü saklanıyor.

İhsan Özkan, “Nar bizim için çok değerli vazgeçilmez meyvedir. Bizler narı sadece zamanında değil, dayanıklı şekilde koruyarak bugüne kadar saklayabiliyoruz. Bizler narın değerini biliyoruz daha iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz ve uzun ömürlü hale getiriyoruz. Narın şifaları saymakla bitmez en belirgin özellikleri vitamin bakımından zengin, asit, şeker ve mineraller sayesinde de oldukça faydalı bir meyve olan nar bunlarla sınırlı kalmıyor. Bizlerde geleneksel yöntemlerle kurutup asıyoruz” dedi.


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