Dizi-film sektörü ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Son olarak İstanbul'daki yeni dalga uyuşturucu operasyonunda, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı. Peki, Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu neden gözaltına alındı?

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

15 Haziran 1988’te İstanbul’da doğan Ezgi Eyüboğlu İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladı, ardından Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans eğitimi aldı. 2011 yılında “Kalbim Seni Seçti” adlı diziyle ekranlarda yer almaya başladı. 2012 yılında önce “Muhteşem Yüzyıl” adlı dizide “Aybige Hatun“ karakterini ardından, Sudan Bıkmış Balıklar” adlı dizide “Zeynep” karakterini canlandırdı. 2015 yılında NOW’da ekrana gelen “Adı Mutluluk” adlı dizide “Kumsal Güçlü” karakterini canlandırdı. 2017 yılında yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok” adlı filmle beyaz perdede yer aldı. 2017 yılında “Payitaht” dizisiyle, 2019 yılında ise NOW’da yayınlanan “Bir Aile Hikayesi” dizisiyle ekranlarda yer aldı. 2021 yılında “Teşkilat” dizisinde “Ceren” karakterini canlandırdı. 2023 yılında “Şanzelize Düğün Salonu” adlı dizide, 2024 yılının başlarında ise “Arjen” adlı dizide yer aldı. 2024 yılının Eylül ayından itibaren ise “Gizli Bahçe”adlı dizide “Defne” karakterini canlandırmaktadır.

OYNADIĞI DİZİLER

Arjen, Gain,2024

Şanzelize Düğün Salonu. TRT Dijital,2023

Teşkilat, TRT, 2021-2022

Bir Aile Hikayesi, Fox TV,2019

OYNADIĞI FİLMLER

Yol Arkadaşım 2

Yön: Bedran Güzel,2018

Kalbin Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Yön: Onur Ünlü, 2018