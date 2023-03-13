Ezgi Mola, depremzede köpeği sahiplendi

Oyuncu Ezgi Mola, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından enkazdan kurtarılan ailesini kaybetmiş bir köpeği sahiplendi. Mola, "Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi. Sahiplerinden bana emanet" dedi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:38
Ezgi Mola, depremzede köpeği sahiplendi
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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ı etkiledi.

Yıkıcı depremlerin ardından oyuncu Ezgi Mola, enkazdan kurtarılan ailesini kaybeden bir köpeği sahiplendi. 

"SAHİPLERİNDEN BANA EMANET"

Adı Zeus olan köpekle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ezgi Mola, "Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi. Sahiplerinden bana emanet" ifadelerini kullandı. 

Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Ezgi Mola'nın fotoğraflarına; Hazal Kaya, Eda Ece, Songül Öden, Seda Sayan ve Şebnem Bozoklu gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.



Ezgi Mola

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