Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı ile ilgili çıkan boşanma haberlerinin ardından yurttaşlar çiftin boşanıp boşanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Ezgi Mola kim, kaç yaşında? Ezgi Mola ve eşi boşandı mı? İşte ayrıntılar...
EZGİ MOLA KİMDİR?
29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezini kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.
2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 yılının sonbaharında Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.
2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.
Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.
2020-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerden biri olan Safiye Derenoğlu'nu canlandırdı. Bu dizide ki başarılı oyunculuğu sayesinde 28 Eylül 2021'de düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
EZGİ MOLA EVLİ Mİ?
8 Mayıs 2023 tarihinde Mustafa Aksakallı ile evlendi. Bu evlilikten Can adında oğulları oldu.
Boşanma haberlerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Ezgi Mola’dan ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
“Karşılıklı konuşarak ve anlaşarak evliliğimizi sonlandırdık. Bu konuyla ilgili hassasiyetinizi rica ediyoruz.”
EZGİ MOLA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2000 - Karate Can
2002 - Unutma Beni - Seda
2003 - Sultan Makamı
2004 - Sevinçli Haller
2004 - Görünmez Adam
2005-2006 - Hırsız Polis - Gülay
2007 - Senden Başka - Hayriye
2008 - Kolay Gelsin - Kezo
2008 - Sınıf - Esra
2008-2010 - Canım Ailem - Feride Yalçın
2010 - Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan - Ayşe
2011 - Bir Ömür Yetmez - Hazal Sertel
2012 - Yalan Dünya - Şenay
2012 - Kötü Yol - Leman Aksular
2013-2015 - Arkadaşım Hoşgeldin - Ezgi
2019 - Organize İşler Sazan Sarmalı - Lerzan Berrak - Başrol oyuncusu
2020 - Jet Sosyete - İpek
2020-2022 - Masumlar Apartmanı - Safiye Derenoğlu
2022 - Erşan Kuneri - Alev Alev
2025 - Başka Bir Sen - Derya
2025 - Başka Bir Gün - Nehir Alsoy
EZGİ MOLA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2004 - Hızlı Adımlar - Selen
2005 - Organize İşler - Lerzan Berrak
2006 - Hayatımın Kadınısın - Ahu
2006 - Hokkabaz - Hemşire
2010 - Ejder Kapanı - Ensar'ın Kız Kardeşi
2010 - Veda - Latife Hanım
2011 - Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi - Jülide
2011 - Dedemin İnsanları - Fatma
2012 - Pazarları Hiç Sevmem - Ayşe
2013 - Celal ile Ceren - Ceren
2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi - Didem
2013 - Soğuk - Boncuk
2013 - Patron Mutlu Son İstiyor - Eylül Neimoğlu
2015 - Kocan Kadar Konuş - Efsun Özçim
2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2017 - Maide'nin Altın Günü - Maide/Melike
2018 - Lady Winsley'i Kim Öldürdü? - Azra
2018 - Kelebekler - Sevtap
2018 - Aydede - Rabia
2018 - Kral Şakir: Oyun Zamanı - Cibilik
2021 - Seni Buldum Ya! - Seçkin