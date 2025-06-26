Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı ile ilgili çıkan boşanma haberlerinin ardından yurttaşlar çiftin boşanıp boşanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Ezgi Mola kim, kaç yaşında? Ezgi Mola ve eşi boşandı mı? İşte ayrıntılar...





EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezini kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 yılının sonbaharında Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

2020-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerden biri olan Safiye Derenoğlu'nu canlandırdı. Bu dizide ki başarılı oyunculuğu sayesinde 28 Eylül 2021'de düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.





EZGİ MOLA EVLİ Mİ?

8 Mayıs 2023 tarihinde Mustafa Aksakallı ile evlendi. Bu evlilikten Can adında oğulları oldu.

Boşanma haberlerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Ezgi Mola’dan ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Karşılıklı konuşarak ve anlaşarak evliliğimizi sonlandırdık. Bu konuyla ilgili hassasiyetinizi rica ediyoruz.”





EZGİ MOLA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2000 - Karate Can

2002 - Unutma Beni - Seda

2003 - Sultan Makamı

2004 - Sevinçli Haller

2004 - Görünmez Adam

2005-2006 - Hırsız Polis - Gülay

2007 - Senden Başka - Hayriye

2008 - Kolay Gelsin - Kezo

2008 - Sınıf - Esra

2008-2010 - Canım Ailem - Feride Yalçın

2010 - Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan - Ayşe

2011 - Bir Ömür Yetmez - Hazal Sertel

2012 - Yalan Dünya - Şenay

2012 - Kötü Yol - Leman Aksular

2013-2015 - Arkadaşım Hoşgeldin - Ezgi

2019 - Organize İşler Sazan Sarmalı - Lerzan Berrak - Başrol oyuncusu

2020 - Jet Sosyete - İpek

2020-2022 - Masumlar Apartmanı - Safiye Derenoğlu

2022 - Erşan Kuneri - Alev Alev

2025 - Başka Bir Sen - Derya

2025 - Başka Bir Gün - Nehir Alsoy





EZGİ MOLA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2004 - Hızlı Adımlar - Selen

2005 - Organize İşler - Lerzan Berrak

2006 - Hayatımın Kadınısın - Ahu

2006 - Hokkabaz - Hemşire

2010 - Ejder Kapanı - Ensar'ın Kız Kardeşi

2010 - Veda - Latife Hanım

2011 - Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi - Jülide

2011 - Dedemin İnsanları - Fatma

2012 - Pazarları Hiç Sevmem - Ayşe

2013 - Celal ile Ceren - Ceren

2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi - Didem

2013 - Soğuk - Boncuk

2013 - Patron Mutlu Son İstiyor - Eylül Neimoğlu

2015 - Kocan Kadar Konuş - Efsun Özçim

2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2017 - Maide'nin Altın Günü - Maide/Melike

2018 - Lady Winsley'i Kim Öldürdü? - Azra

2018 - Kelebekler - Sevtap

2018 - Aydede - Rabia

2018 - Kral Şakir: Oyun Zamanı - Cibilik

2021 - Seni Buldum Ya! - Seçkin