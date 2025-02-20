Ezgi Mola ve Giray Altınok'lu 'Başka Bir Sen' filminin yayın tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 21:33

Güncelleme: 20.02.2025 - 21:33

Giray Altınok ve Ezgi Mola'yı buluşturan Disney+ yapımı "Başka Bir Sen"in yayın tarihi belli oldu. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaristliğini üstlendiği filmde Ezgi Mola ve Giray Altınok'a Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi isimler eşlik edecek.

BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN KONUSU

Hayatında hic¸bir s¸ey yolunda gitmeyen Mu¨mtaz’ın yolu, yine bo¨yle bir gu¨nde Derya’yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan bir döngüye sokarken Mümtaz ile Derya aile olabilmenin zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla sınanır.

Yayımlanan yeni tanıtım ile filmin yayın tarihi duyuruldu. "Başka Bir Sen" isimli Disney+ filmi, 7 Mart 2025 tarihinde izleyicisi ile buluşacak.