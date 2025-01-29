Beklenen fragman geldi... 12 Şubat'ta Disney+'ta!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:47

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:47

Disney+'ın yerli filmi "Umami" bu ay izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Burak Deniz ve Öykü Karayel'i başrolde buluşturan filmin yönetmenliğini Emre Şahin üstleniyor.

2021 yılında vizyona giren "Boiling Point" filminden uyarlanan Disney+ yapımı Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Selin Şekerci, Can Bartu Arslan, Doğaç Yıldız, Taha Bora Elkoca, İzabella Muzurbaeva, Özlem Türay, Kürşat Demir gibi isimleri buluşturdu.

UMAMİ FİLMİNİN KONUSU

"Umami", İstanbul’da başarılı ve prestijli bir restoranın şefi Sina Bora’nın, iş ve kişisel hayatı arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken yaşadığı sıra dışı bir geceyi konu alıyor. Restoranının yoğun baskıları ve ekibinin talepleri arasında zor bir gece geçiren şef, hem profesyonel hem de kişisel mücadelelerle karşı karşıya kalır.