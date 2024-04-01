Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'

Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:26

Güncelleme: 01.04.2024 - 17:27

Türkiye, belediyelerde 5 yıl boyunca görev yapacak isimleri seçmek için sandık başına gitti.

Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi; CHP'nin adayı Mansur Yavaş, ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildi. Yavaş 2019'daki oy oranını 10 puan artırdı.

Oyuncu Ezgi Mola, seçimlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ezgi Mola, paylaşımında Yavaş'ı tebrik ederken Turgut Altınok'a da göndermede bulundu.

"KENDİNE 10 DAİRE ALARAK İMAR VERMESİN HİÇBİR BAŞKAN"

Mola paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleştirici konuşmalarından dolayı Mansur başkanı tebrik ederim, genel olarak söylenen birleştirici her söylemi destekliyor, ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum. Bu bir maç değil, kimse kimseyi gaza getiren çirkin söylemlerde bulunmamalı. Daha gidecek çok yol var, yemeden, yedirmeden halktan alınanın halka verildiği bir devir gelsin artık. Hiçbir çocuk beslenmeliği olmadan okula gitmesin mesela, barınaklarda canlara iyi bakılsın. Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela! Biz bunları duyduk, duymayalım artık. Hayırlı olsun."