Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı
Dün akşam 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne katılan sevilen oyuncu Merve Dizdar, yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın hamileliğinden dolayı çok heyecanlı olduğundan bahsederken bebeğin adını ağzından kaçırdı.
Masumlar Apartmanı rolündeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Ömer ve Magarsus dizilerindeki başarısıyla konuşulan Merve Dizdar, dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri'ne katıldı.
Tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan Dizdar, hamilelik heyecanı yaşayan yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğine Can adını vereceklerini söyledi.
"CAN BİZİM CANIMIZ OLACAK"
Gazete Magazin'e verdiği röportajda teyze olacağı için yaşadığı mutluluktan bahseden Merve Dizdar, "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı. Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı!