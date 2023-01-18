Ezhel’den Eurovision paylaşımı: Size birincilik vadediyorum
Rap sanatçısı Ezhel Twitter hesabından Eurovision paylaşımı yaptı. Ezhel, "Size birincilik vadediyorum" dedi.
Bir süredir Almanya'da yaşayan ve çalışmalarına orada devam eden Ezhel, sosyal medya hesabı Twitter'dan Eurovision şarkı yarışmasına dair paylaşım gerçekleştirdi.
Ezhel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Size Eurovision’da birincilik vadediyorum" ifadesini kullandı.
Size Eurovision’da birincilik vaadediyorum— EZHEL (@derdoboi06) January 18, 2023
TÜRKİYE 10 YILDIR EUROVİSİON'DA YOK
Türkiye Eurovision'a ilk kez 1975 yılında katılmış, toplamda 34 yarışmada yer almıştı. Daha önce, 1976 - 1977- 1979 ve 1994 yıllarında çeşitli sebeplerle yarışmaya katılmama kararı alınmıştı. 2013'te ise TRT Genel Müdürlüğü Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı almıştı.
Ülkemizi en son 2012 yılında Can Bonomo temsil etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin ev ev seçim planı
- Meclis martta feshedilecek
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- Banka müdürünün zimmetine geçirdiği para dudak uçuklattı
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- Bahçeli'nin 'seçim' çıkışının etkileri ne olacak?
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- Almanya AKP'li vekil için harekete geçti
- Akşener'den ikinci seçim videosu geldi