Ezhel’den Eurovision paylaşımı: Size birincilik vadediyorum

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:15

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:05

Bir süredir Almanya'da yaşayan ve çalışmalarına orada devam eden Ezhel, sosyal medya hesabı Twitter'dan Eurovision şarkı yarışmasına dair paylaşım gerçekleştirdi.

Ezhel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Size Eurovision’da birincilik vadediyorum" ifadesini kullandı.

Size Eurovision’da birincilik vaadediyorum — EZHEL (@derdoboi06) January 18, 2023

TÜRKİYE 10 YILDIR EUROVİSİON'DA YOK

Türkiye Eurovision'a ilk kez 1975 yılında katılmış, toplamda 34 yarışmada yer almıştı. Daha önce, 1976 - 1977- 1979 ve 1994 yıllarında çeşitli sebeplerle yarışmaya katılmama kararı alınmıştı. 2013'te ise TRT Genel Müdürlüğü Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı almıştı.

Ülkemizi en son 2012 yılında Can Bonomo temsil etmişti.