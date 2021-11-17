Fahriye Evcen'in 'uluduğu' sahne, sosyal medyada gündem oldu
Oyuncu Fahriye Evcen'in rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uluduğu sahne sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Fahriye Evcen'in rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uluduğu sahne sosyal medyada gündem oldu. Video için kısa sürede çok sayıda esprili yorum yapıldı.
TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada ti'ye alındı.
Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.
Video Haberler
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Kritik görüşme sona erdi
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- Asıl sebep 'Kanal İstanbul' mu?
- Sonuçlar genel merkezi şoka uğrattı
- Cemil Çiçek'ten Bahçeli'ye yanıt geldi
- Çarpıcı yorum: 1 milyon TL'ye almak hayal olacak