Fahriye Evcen'in 'uluduğu' sahne, sosyal medyada gündem oldu

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:48

Oyuncu Fahriye Evcen'in rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uluduğu sahne sosyal medyada gündem oldu. Video için kısa sürede çok sayıda esprili yorum yapıldı.

TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada ti'ye alındı.

Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.