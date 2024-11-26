Farah Zeynep Abdullah 'Beni Ahsen Eroğlu canlandırsın' demişti: Ünlü oyuncudan yanıt geldi

Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:15

Güncelleme: 26.11.2024 - 17:15

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada yaptığı soru-cevap etkinliğinde, hayatı film olursa kendisini kimin canlandırmasını istediğini açıkladı.

Abdullah, bir takipçisinin "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?" sorusuna, meslektaşı Ahsen Eroğlu’nu işaret ederek, "Bence Ahsen Eroğlu. Çok benziyoruz, bazen kendim sandığım da oldu" dedi.







Farah Zeynep Abdullah, özellikle Erşan Kuneri dizisinde Ahsen Eroğlu’nu kendisiyle karıştıranların olduğunu belirterek, "Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz" ifadelerini kullandı.

AHSEN EROĞLU'NDAN CEVAP GELDİ

Farah Zeynep Abdullah’ın bu açıklamaları sonrası Ahsen Eroğlu’ndan yanıt gecikmedi.



Magazin Burada'nın habeine göre Eroğlu, "Farah’ı çok seviyorum ve bu benzerlik muhabbeti yıllardır konuşuluyor. Kendisi böyle bir şey söyleyince şaşırmadım. Eğer böyle bir proje olursa, memnuniyetle oynarım" dedi.

Ancak Ahsen Eroğlu, aralarındaki benzerliğin yalnızca fiziksel olduğunu vurgulayarak, "Bence sadece dış görünüşümüz benziyor. Karakter olarak çok farklı insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Onun farklı bir enerjisi var, benim farklı bir enerjim var" ifadelerini kullandı.