Farah Zeynep Abdullah'tan Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi

Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:32

Güncelleme: 14.10.2024 - 12:32

Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Binnur Kaya ve Nur Sürer’in Oldu

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde uzun metrajda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahipleri, Binnur Kaya ve Nur Sürer oldu. Binnur Kaya, "Ayşe" filmindeki performansıyla ödüle layık görülürken, Nur Sürer "Mukadderat" filmindeki rolüyle aynı ödülü kazandı.

NUR SÜRER'DEN YILMAZ GÜNEY'E İTHAF

Nur Sürer, ödül konuşmasında ödülünü, ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney'e ithaf ederek, "Bu ödülü, çoğunlukla değersizleştirilmek istenilen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren, biz sinemacıların en kıymetlisi ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi. Bu açıklama, festivalde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH’TAN TEPKİ

Sürer’in Yılmaz Güney’e yönelik bu ithafına oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Daha önce Yılmaz Güney hakkında "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" şeklinde konuşan Abdullah, Nur Sürer’e yönelik paylaşımında, "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah, festivalin açılış galasında giydiği kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca Aras Bulut İynemli ile birlikte 'Başarı Ödülü'nü alarak festivalde önemli bir ödülün sahibi olmuştu.