İki oyuncu arasındaki sular durulmuyor... Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a 'Yılmaz Güney' yanıtı!
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödülü Yılmaz Güney'e armağan eden Nur Sürer, kendisine tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah'a yanıt verdi.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Binnur Kaya ve Nur Sürer 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaştı. Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e ithaf ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bu ödülü, 40 yıl önce Paris'te yaşamını yitiren ve çoğunlukla değersizleştirilmeye çalışılan ustamız Yılmaz Güney için alıyorum."
Sürer'in bu açıklamasının ardından, oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından "Ne Yılmaz Güney'i be" şeklinde bir paylaşım yaparak Sürer'i eleştirdi. Bu eleştiriye kayıtsız kalmayan Nur Sürer, Abdullah'a cevap verdi.
Sürer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yılmaz Güney bizim sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam. Yeşilçam'dan bu yana gelen hikâyemizde, hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. O bizim kıymetlimizdir, sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler, filmi bile izlememiş. Herhangi bir Yılmaz Güney filmini izlememiş insanlar. Adam öleli 40 yıl olmuş, 30 yaşındaki biri Yılmaz Güney ile ilgili bir hikâye uydurabiliyor. Sorsan, bir Yılmaz Güney filmi seyrettin mi? Hayır."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Yolcu otobüsü devrildi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- Bakanlık hastalarla doktorları karşı karşıya getirdi