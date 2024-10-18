İki oyuncu arasındaki sular durulmuyor... Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a 'Yılmaz Güney' yanıtı!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Binnur Kaya ve Nur Sürer 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaştı. Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e ithaf ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödülü, 40 yıl önce Paris'te yaşamını yitiren ve çoğunlukla değersizleştirilmeye çalışılan ustamız Yılmaz Güney için alıyorum."

Sürer'in bu açıklamasının ardından, oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından "Ne Yılmaz Güney'i be" şeklinde bir paylaşım yaparak Sürer'i eleştirdi. Bu eleştiriye kayıtsız kalmayan Nur Sürer, Abdullah'a cevap verdi.

Sürer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yılmaz Güney bizim sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam. Yeşilçam'dan bu yana gelen hikâyemizde, hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. O bizim kıymetlimizdir, sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler, filmi bile izlememiş. Herhangi bir Yılmaz Güney filmini izlememiş insanlar. Adam öleli 40 yıl olmuş, 30 yaşındaki biri Yılmaz Güney ile ilgili bir hikâye uydurabiliyor. Sorsan, bir Yılmaz Güney filmi seyrettin mi? Hayır."