Farah Zeynep Abdullah’tan Ahsen Eroğlu yorumu: 'Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz'

Yayınlanma: 16.11.2024 - 15:48

Güncelleme: 16.11.2024 - 15:49

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada düzenlediği soru-cevap etkinliğinde hayranlarının sorularını yanıtladı. Abdullah, hayatı film olsa kendisini kimin oynamasını istediğini açıklarken Ahsen Eroğlu’na gönderme yaptı.

"KENDİM SANDIĞIM OLDU"

Instagram üzerinden bir takipçisinin “hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusunu yanıtlayan Abdullah, “bence Ahsen Eroğlu. Çok benziyoruz. Bazen kendim sandığım da oldu. Erşan Kuneri’deki sensin diye bana çok video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz” dedi.

Abdullah’ın bu yanıtı, Ahsen Eroğlu ile olan benzerliklerinin sosyal medyada sık sık gündeme gelmesine de bir gönderme olarak değerlendirildi.