Farah Zeynep Abdullah’tan Ahsen Eroğlu yorumu: 'Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz'
Farah Zeynep Abdullah, hayatının film olması durumunda kendisini oynamasını istediği ismi açıkladı: "Ahsen Eroğlu ile o kadar benziyoruz ki bazen kendim sandığım bile oldu."
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada düzenlediği soru-cevap etkinliğinde hayranlarının sorularını yanıtladı. Abdullah, hayatı film olsa kendisini kimin oynamasını istediğini açıklarken Ahsen Eroğlu’na gönderme yaptı.
"KENDİM SANDIĞIM OLDU"
Instagram üzerinden bir takipçisinin “hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusunu yanıtlayan Abdullah, “bence Ahsen Eroğlu. Çok benziyoruz. Bazen kendim sandığım da oldu. Erşan Kuneri’deki sensin diye bana çok video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz” dedi.
Abdullah’ın bu yanıtı, Ahsen Eroğlu ile olan benzerliklerinin sosyal medyada sık sık gündeme gelmesine de bir gönderme olarak değerlendirildi.
Etiketler: #Ahsen Eroğlu #Farah Zeynep Abdullah #Instagram #oyuncu
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- Kazanan isim belli oldu!
- Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!
- Polis yanlış adresi bastı, ev sahibinin kolunu kırdı
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısında yeni perde
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- İlk bulgular neye işaret ediyor?
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!