Farah Zeynep Abdullah'tan 'Bergen' paylaşımı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sanatçı Bergen'e hayat vereceği filmin afişini sosyal medya hesabından paylaştı.
Farah Zeynep Abdullah, başrolünü oynadığı şarkıcı Bergen’in hayatını konu edinen “Bergen” filminin afişi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez'in yer aldığı Bergen filmi 14 Ekim'de sete çıkmıştı.
Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor. Filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.
Bergen filmi 4 Mart'ta seyirciyle buluşacak.
04.03 ??????? pic.twitter.com/8crYkHTUgQ— Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) February 3, 2022
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