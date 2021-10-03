Farah Zeynep Abdullah'tan Ezgi Mola'ya destek: "Gerçekten şerefsiz.."

03 Ekim 2021 Pazar, 15:13

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklanmıştı.

Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vermişti.

Haberin ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah, eski rol arkadaşı Ezgi Mola'ya destek verdi.

"SİSTEM DE ONUN YANINDA"

Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımda "Uf diyecek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bir de üüüüf rezalet sonuca bak ya" diyerek isyan etti.