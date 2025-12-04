Farkında olmadan saç köklerinizi güçsüzleştiriyor olabilirsiniz: Saç dökülmesini tetikleyen 9 etken

Genetik faktörlerden beslenme hatalarına, stres düzeyinden kullanılan saç ürünlerine kadar pek çok etken dökülmeyi tetikleyebilir. Özellikle günlük yaşamda fark etmeden yaptığımız küçük hatalar, zamanla saç köklerinin zayıflamasına ve yoğun dökülmelere yol açabilir. Peki, farkında olmadan saç köklerinizi güçsüzleştiren alışkanlıklar nelerdir? İşte, saç dökülmesini tetikleyen 9 etken...

SAÇ DÖKÜLMESİNİ TETİKLEYEN 9 ETKEN

1. Genetik faktörler (Ailesel yatkınlık)

Saç dökülmesinin en sık nedeni kalıtımsal özelliklerdir. Eğer ailede erken yaşta saç seyrelmesi varsa, aynı durum sizde de görülme ihtimali artar.

2. Hormonal dengesizlikler

Tiroid problemleri, doğum sonrası hormonal değişimler, menopoz ve androjen hormonlarındaki artış saç dökülmesini tetikler.

3. Vitamin ve mineral eksiklikleri

B12, D vitamini, çinko, demir ve biotin eksiklikleri saç köklerini zayıflatır. Eksiklikler uzun süre devam ettiğinde dökülme belirgin şekilde hızlanır.

4. Yoğun stres ve kaygı

Stres, saç foliküllerini “dinlenme” fazına geçirerek toplu dökülmelere neden olan en güçlü tetikleyicilerden biridir.

5. Yanlış saç bakım ürünleri

Sülfatlı şampuanlar, ağır kimyasal içeren bakım ürünleri ve sık ısı kullanımı (maşa, düzleştirici) saç tellerini kırar ve dökülmeyi artırır.

6. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları

Yetersiz protein almak, aşırı fast-food tüketimi ve düzensiz beslenme saç köklerini güçsüz bırakır.

7. Saça Yapılan Sıkı Modeller ve Mekanik Travma

At kuyruğu, topuz, örgü gibi sıkı modeller saç köklerini çeker ve “traksiyon alopesi” denilen dökülmeye neden olur.

8. İlaç kullanımı

Antidepresanlar, kan sulandırıcılar, doğum kontrol hapları gibi bazı ilaçlar dökülmeyi tetikleyebilir.

9. Cilt problemleri (Kepek, seboreik dermatit, egzama)

Saçlı derinin sağlığını bozarak köklerin havasız kalmasına ve güçsüzleşmesine yol açar.