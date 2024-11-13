Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:45

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:45

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'İffet'te 'Cemil' karakterine hayat veren Faruk Peker'in son hali görenleri şaşırttı. Peki, Faruk Peker kimdir? İffet filminin "Cemil"i olarak bilinen Faruk Peker kaç yaşında, nereli? Faruk Peker hangi filmlerde oynadı?

FARUK PEKER KİMDİR?

Faruk Peker, 1982 yapımı "İffet" filminde Müjde Ar ile birlikte başrolü paylaşarak canlandırdığı "Cemil" karakteriyle tanınan Türk sinema oyuncusudur. Bu rol, Peker'in oyunculuk kariyerinde unutulmaz bir yere sahiptir ve onu geniş bir kitleye tanıtmıştır. Sinema dünyasında cesur rolleri ve farklı karakterlerle bilinen Peker, uzun bir süre gözlerden uzak kalmasının ardından yeniden gündeme gelmiştir.

Bugünlerde, sinema ve özel hayatına dair anılarını paylaştığı bir YouTube kanalı açarak takipçileriyle buluşmaya başlayan Peker, 1.5 yıldır Muğla Köyceğiz’de yaşamını sürdürmektedir.