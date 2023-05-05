Fasulyeler böyle pişirilirse vazgeçilmez oluyor.. Çok az kişinin bildiği yöntem

Yayınlanma: 05.05.2023 - 00:11

Güncelleme: 05.05.2023 - 00:11

Taze fasulye genelde tencerede yapılır. Ancak fırında yapılan taze fasulye yemeğinin çok daha lezzetli olduğu ortaya çıktı. Lezzet.com.tr sitesinde yer alan içerikte: Çıtır çıtır taze fasulye yemeği tarifinin detayları paylaşıldı.

Malzemeler

3/4 su bardağı ekmek kırıntısı

1/4 çay kaşığı sarımsak tozu

1/4 çay kaşığı soğan tozu

1/4 çay kaşığı kırmızı biber

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı biber

2 adet yumurta

1 kg taze börülce fasulyesi (Yıkanmış ve kesilmiş)

Zeytinyağı (Sprey)

Servis önerisi - Naneli yoğurt

FIRINDA TAZE FASULYE YEMEĞİNİN HAZIRLANIŞI

Bir kapta ekmek kırıntısı, sarımsak tozu, soğan tozu, kırmızı biber, tuz ve karabiberi karıştırın.

Yumurtaları başka bir kapta bir tutam tuz ekleyerek çırpın.

Yeşil fasulyeleri önce yumurtaya sonra ekmek kırıntısı karışımına batırarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine tek kat halinde yerleştirin ve üzerine sprey ile hafifçe zeytinyağı püskürtün.

Önceden 220 derecede ısıtılmış turbo fırında 10-12 dakika pişirin. Süre sonunda tepsiyi çıkarın ve diğer yüzlerini çevirerek fasulyeleri iyice gevrek olana kadar pişirmeye devam edin. Yanında naneli süzme yoğurt ile servis edin.

Evet tarif bu şekildedir. Dilerseniz deneyebilirsiniz. Denedikten sonra kesinlikle bağımlısı olacaksınız.