Fatih Portakal 'haberim var' diyerek dönüş için tarih verdi

Yayınlanma: 23.07.2023 - 22:17

Güncelleme: 23.07.2023 - 22:17

Son olarak Sözcü TV'de 'dış sesi' azarlamasıyla gündem olan deneyimli gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sözcü TV'de sunucu olarak çalışırken bülteninde yayınlanan bir haberi seslendiren muhabire yönelik sözleriyle tepki çeken ve bir süre sonra kanaldan ayrılan Fatih Portakal, yeniden YouTube yayınlarına başlıyor.

Fox TV'den ayrıldıktan sonra YouTube'den yayın yapan Sözcü TV'ye geçince bu yayınlara ara veren Portakal 24 Temmuz'dan itibaren platforma döneceğini duyurdu.

Portakal Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımda "24 Temmuz'dan itibaren saat 11.00'de Youtube yayınlarıma başlıyorum" ifadesini kullandı.