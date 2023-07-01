'Kovuldu' iddiası gündem olmuştu: Sözcü TV'den 'Fatih Portakal' açıklaması

Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:27

Güncelleme: 01.07.2023 - 15:00

Bir süredir Sözcü TV'de Ana Haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, sezonun son ana haber bülteni ile önceki akşam kameraların karşısına geçti.

"BANA MÜSAADE..."

"Yeni yayın döneminde bakacağız olup olmadığına, ben de bilmiyorum. Göreceğiz" diyen ve "Bana müsaade" diyerek söze başlayan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"30 Haziran 2023 günlerden cuma.. Bana müsaade.. Evet benim bugün sezon içindeki son yayınım. 20 Mart'ta size ilk 'merhaba'mı demiştim size. Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim. Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostlukları için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağ olunuz, var olunuz. Özleyeceğim bu insanları."

SOSYAL MEDYADA 'KOVULDU' İDDİASI

Ünlü sunucunun bu açıklamaları sonrasında Fatih Portakal ile kanalın yollarını ayırdığı yönünde haberler çıktı.

Portakal son dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki görmüştü. Portakal son olarak da canlı yayında ekip arkadaşını azarlamasıyla gündem olmuştu.

İDDİALAR SONRASI ALİŞER DELEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Portakal ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler üzerine Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek'ten açıklama geldi.

Delek; "Bilgi sahibi olmadan fikir üreten değersiz medya analizcileri yüzünden zorunlu açıklama: @fatihportakal ile ilk gün anlaştığımız üzere, Temmuz ve Ağustos aylarında tatile çıktı. (yıllardır yaptığı gibi) Birbirimize söz verdik yeni dönemi tatilden sonra konuşacağız. 'Fatih Portakal kovuldu' gibi ne Sözcü ailesine, ne bana ne de @fatihportakal‘a yakışmayan, taraflar için hakaret sayılacak bu ifade nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldım. Habercilere de bir not: Hakkımda, ilgi ve bilgi alanımla ilgili yazarken bir arayıp sorun. Zor değil!" ifadelerini kullandı.