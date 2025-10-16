Fatih Ürek dün sabah evinde kalp krizi geçirdi. Şarkıcının duran kalbi, ambulans ekibinin 20 dakikalık müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Peki, Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek entübe mi edildi?

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaparken fenalaştığı öğrenilen sanatçı Fatih Ürek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ürek kalp krizi nedeniyle saat 11.15 sıralarında Sarıyer'de özel bir hastaneye getirilerek yoğun bakıma alındı.

Tedavisi devam eden Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede, iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Hastamızın şu anda yoğun bakımda takip ve tedavisine devam edilmekte olup hayati tehlikesi halen mevcuttur" açıklaması yapıldı.

DOKTORU KONUŞTU

Fatih Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yazıcıoğlu, ''Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da şu an normal, nabzı da normal. Ama bu geçirdiği süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili bir takım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız.' diye konuştu.