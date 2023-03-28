Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 21:04

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 21:04

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Fatma Girik'in annesi Münnevver Ukav hayatını kaybetti. Usta oyuncunun annesi Ukav'ın hayatını neden kaybettiği araştırılıyor. ''Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav kimdir? Münevver Ukav neden hayatını kaybetti?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MÜNEVVER UKAV KİMDİR?

Münevver Ukav, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in annesiydi. Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti.

MÜNEVVER UKAV NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Münevver Ukav, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı. Ukav'ın cenaze programı henüz netleşmezken, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

