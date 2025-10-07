Faydaları saymakla bitmiyor: Tezgahtaki yerini aldı...

Doğanın insanlara sunduğu çok değerli meyvelerden biri olan alıç, Diyarbakır'ın birçok yerinde tezgahlarda satışa sunuluyor. Kalp damar hastalıkları başta olmak üzere sinir sistemi ve bağışıklık sistemi üzerinde iyileştirici etkilerle birlikte, antioksidan kaynağı olduğu için serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırarak kanserin önlenebilmesi için vücuda destek olduğu söylenen alıç, vatandaşlardan rağbet görüyor. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen alıç, sonbaharla birlikte toplanıyor.

Dağ yamaçlarında, tamamen doğal ortamlarda yetişen alıç, köylüler için bir gelir kaynağı oluyor. Kilosu 150 liradan satılan alıca vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.