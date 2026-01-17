Fazıl Say'dan görevinden alınan Tan Sağtürk'e veda

İki yılı aşkın süredir Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı görüşmenin ardından yeni bir göreve atandı. Sağtürk, bundan böyle tecrübelerini Bakan Danışmanı olarak doğrudan bakanlık bünyesinde sanat dünyasına aktaracak.

Görev değişiminin ardından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Fazıl Say, Sağtürk’ün dönemini övgü dolu sözlerle özetledi. Say, Sağtürk’ün kuruma kattıklarını şu maddelerle sıraladı:

"2 yıl gibi kısacık bir sürede herşeyin en iyisini yaptı.Kurumu üretken hale getirdi. Her şeyden önemlisi motivasyonu sağladı. Anadolu’nun her köşesine sanatı götürdü. Uluslararası ilişkileri ve seviyeyi en üst düzeye çıkarttı. Yaz Festivalleri ile Antik Tiyatrolardaki gösteriler ile, toplumda Opera ve Baleyi tekrar gündem haline getirdi..Her bireye, her sanatçıya özen gösterdi, yol gösterdi, önem verdi, moral verdi."

"YOLLARI AYIRMANIN İYİ BİR TARAFI YOK"

Fazıl Say, Sağtürk’ün görevden ayrılmasından duyduğu üzüntüyü ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bunlar objektif bakış açıları ile hepimizin bildikleri. Yıllardır ihmal edilenleri yapmayı başaran, belki de son 50 yılın en iyi işini çıkaran, üreten, uyumadan sürekli çalışan, bu kadar sevgi ile adanmışlık ile bu zor ortamda varolan ve yaratan, böyle bir Genel Müdür ile yolları ayırmanın hiç bir iyi tarafı olmadığını hepimiz biliyoruz. Sebepleri bilmiyorum. Sebep benim için önemli değil zaten"

Say, mesajını dostane bir teşekkürle bitirdi: "Her şey için teşekkürler dostum Tan. Bravo, Bravo, Bravo!"

"TAN SAĞTÜRK GÖREV SÜRESİNCE ŞAHANE İŞLER YAPTI"

Yazar Ahmet Ümit de Tan Sağtürk’ün sanata kattığı vizyonun önemine dikkat çekerek, "Tan Sağtürk görevden alınmış. Tan Sağtürk görev süresince şahane işler yaptı. Teşekkürler Tan, emeğin ve bize yaşattığın güzellikler için..." ifadelerini kullandı.