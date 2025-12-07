Fazıl Say'dan Spotify'ın dinlenme rakamlarına 'şiirli' tepki

Spotify, her yıl olduğu gibi 2025’in sonunda da 'Yılın Özeti / Wrapped' kartlarını yayımladı.
Resmi listelere göre, 2025’te Türkiye’de en çok dinlenen isimler BLOK3, Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, UZI ve Sezen Aksu oldu.
FAZIL SAY'DAN "ŞİİRLİ" ELEŞTİRİ
Sanatçı Aydilge'nin ardından, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da Spotify'ın dinlenme listelerini eleştirdi.
Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:
"Bu yılki muhteşem dijital rakamlarını herkes paylaşıyor madem; biz de ünlü bir şiir ile paylaşalım, sonuçta yozlaşma veya sömürü düzeninin destekçisi olmadık hiç bir zaman, bu bulanıklıktan da hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Neyse;
Buyrun benim sayılarımın ünlü şiiri;
Dijital dijital derler idi
Dijital nedir şimdi bildim
Ai Ai deyu söylerlerdi
Ben Ai nedir şimdi bildim
Patronlar eder hak kadir
Görülen 100 trilyon dolarda hazir
Algoritma nedir, Spotify nedir,
Yapay zeka nedir şindi bildim."