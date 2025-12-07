Fazıl Say'dan Spotify'ın dinlenme rakamlarına 'şiirli' tepki

Spotify, her yıl olduğu gibi 2025’in sonunda da 'Yılın Özeti / Wrapped' kartlarını yayımladı.

Resmi listelere göre, 2025’te Türkiye’de en çok dinlenen isimler BLOK3, Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, UZI ve Sezen Aksu oldu.

FAZIL SAY'DAN "ŞİİRLİ" ELEŞTİRİ

Sanatçı Aydilge'nin ardından, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da Spotify'ın dinlenme listelerini eleştirdi.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

"Bu yılki muhteşem dijital rakamlarını herkes paylaşıyor madem; biz de ünlü bir şiir ile paylaşalım, sonuçta yozlaşma veya sömürü düzeninin destekçisi olmadık hiç bir zaman, bu bulanıklıktan da hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Neyse;

Buyrun benim sayılarımın ünlü şiiri;

Dijital dijital derler idi

Dijital nedir şimdi bildim

Ai Ai deyu söylerlerdi

Ben Ai nedir şimdi bildim

Patronlar eder hak kadir

Görülen 100 trilyon dolarda hazir

Algoritma nedir, Spotify nedir,

Yapay zeka nedir şindi bildim."