Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser verecek

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bu akşam Paris'te 'Deprem Bölgesine Dayanışma' konserinde sahneye çıkacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:25
Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser verecek
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Paris'te Olympia salonunda konser vereceğini söyleyen Piyanis Fazıl Say, sosyal medya hesabından 'Kara Toprak' adlı eserini seslendireceğini ve organizasyonun devlet kanalı France 2'de yayınlanacağını belirtti.

TELEVİZYONLARDA CANLI YAYINLANACAK

Say paylaşımında, "Bu akşam Paris’te büyük bir 'Deprem Bölgesine Dayanışma' konserinde 'Kara Toprak' eserimi seslendireceğim. Paris’in Olympia Salonu'nda dünyanın büyük pop ve klasik starlarının yer alacağı bu yardım konseri organizasyonu televizyonlarda canlı yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Say, geçen günlerde de Serenad Bağcan ile birlikte depremden etkilenenler için başlatılan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde seyirciyle bir araya gelmişti.


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