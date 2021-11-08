Fazıl Say'dan Orhan Pamuk'a soruşturma açılmasına tepki: Bu ülke adına bu rezilliktir
Piyanist Fazıl Say, yazar Orhan Pamuk'a daha önce takipsizlik kararı verilen dosyadan soruşturma açılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Piyanist Fazıl Say, Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle daha önce takipsizlik kararı verilen dosya ile ilgili yazar Orhan Pamuk hakkında yeniden soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.
Soruşturma açılmasını “rezillik, cehalet ve ilkellik” olarak niteleyen Say, “Dünyaya rezil olmaktır. Dünyanın en tanınan edebiyatçılarından birine bu yapılan, çağdışılıktır” açıklamasını yaptı.
Piyanist Fazıl Say, yazar Orhan Pamuk'a daha önce takipsizlik kararı verilen dosyadan soruşturma açılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"BU ÜLKE ADINA BU REZİLLİKTİR"
Say, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;
“Orhan Pamuk … Hakkında takipsizlik kararı verilmişti, aynı soruşturma tekrar açılmış. Bu ülke adına bu rezilliktir. Cehalet ve ilkelliktir. Dünyaya rezil olmaktır. Dünyanın en tanınan edebiyatçılarından birine bu yapılan, çağdışılıktır.
Yıl 2005,Orhan Pamuk bana tüm kitaplarını imzalamıştı, ben de ona albümlerimi. Aynı dayanışma ile bugün de yanındayım. Bu rezilliğin önüne geçeceğiz. Aydınlık ve çağdaş bir Türkiye’yi ilerilere taşıyacağız. Kimse kimsenin 'bütün fikirlerine' katılmak zorunda değil. #orhanpamuk”
Orhan Pamuk …— Fazıl Say (@fazilsaymusic) November 8, 2021
Hakkında takipsizlik kararı verilmişti, aynı soruşturma tekrar açılmış.
Bu ülke adına bu rezilliktir.
Cehalet ve ilkelliktir.
Dünyaya rezil olmaktır.
Dünyanın en tanınan edebiyatçılarından birine bu yapılan, çağdışılıktır.#orhanpamuk pic.twitter.com/HphwxDp35F
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